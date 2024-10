Churrascada de Nunes com Bolsonaro em SP é marcada por protestos

Almoço de campanha promovido por Ricardo Nunes, a 5 dias do segundo turno das eleições municipais, contou com presença de Tarcísio de Freitas, Temer e Bolsonaro - (crédito: Créditos: Divulgação/Campanha Ricardo Nunes)

A agenda do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), em sua campanha para reeleição contou com um almoço com o ex-presidente Jair Bolsonaro no bairro do Morumbi, em São Paulo. O encontro aconteceu na Fazenda Churrascada, no Morumbi, e teve ainda a participação do governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e de Michel Temer (MDB). Segundo a assessoria de Bolsonaro, foram convidados cerca de 400 personalidades, incluindo profissionais liberais, além de políticos.

O evento aconteceu em meio a ato de manifestantes da Frente Povo Sem Medo e pelo Movimento Brasil Popular, em parceria com a Bancada Feminista do PSol, que se reuniram do lado de fora para protestar pela escolha de Nunes em realizar uma reunião fechada e em uma churrascaria em bairro nobre e “elitista”, em vez de estar nas ruas dialogando com a população.

Adversário do prefeito, Guilherme Boulos (PSol) divulgou nota comentando o encontro. “Enquanto Nunes participa de um banquete com Jair Bolsonaro, o candidato Guilherme Boulos almoçou com a população de rua durante visita ao projeto Cisarte”.

O assessor de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, falou ao Correio. "Este é um almoço festivo para consagrar a derrota da esquerda, e marca a aliança e alinhamento da direita com a parceria com as lideranças paulistas. O momento marca a arrancada final para as eleições com essa enorme aliança em São Paulo, a maior metrópole do país, contra a esquerda de Boulos. E ele faz parte de uma estratégica para o retorno da direita em 2026”, contou o ex-ministro da Comunicação.



Guilherme Boulos e Ricardo Nunes disputam a Prefeitura de São Paulo em 2° turno neste domingo, 27 de outubro. Na mais recente pesquisa de intenção de voto, feita pela AtlasIntel, ambos apresentaram crescimento. Nunes saiu de 46% para 54,8%, e Boulos foi de 37% para 42,2%.

A agenda do atual prefeito de SP inclui uma sabatina na GloboNews à tarde e, à noite, um novo encontro com o governador e Bolsonaro na Igreja Sara Nossa Terra. Boulos também participa da sabatina do canal de notícias do Grupo Globo. Ele programou passar as vésperas das eleições em caravana pela cidade e em campanha “vira votos”, que inclui pernoitar nas casas de eleitores em diferentes bairros populares da cidade paulista.