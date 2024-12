Lula concede maior honraria brasileira para Pepe Mujica: "Exemplo para nós"

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva concedeu a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul ao ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu, nesta quinta-feira (5/12), a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul a Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai e um dos maiores nomes do campo progressista em todo planeta.

Lula, que está em Montevidéu para participar da 65ª Cúpula do Mercosul, esteve na chácara de Mujica para entregar a homenagem ao antigo amigo e aliado político. "A pessoa mais extraordinária que conheci", disse o presidente sobre o uruguaio.

Pelas redes sociais, Lula compartilhou imagens do encontro. "É uma emoção poder condecorar o grande companheiro Pepe Mujica com a maior honraria brasileira, a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, por sua incansável luta pelo melhor da América Latina e do mundo. Um exemplo para todos nós", escreveu. Veja as imagens:

Enquanto colocava a medalha em Mujica, Lula fez questão de explicar o motivo da condecoração. "Essa é a comenda mais importante do Brasil. Essa medalha que estou entregando ao Pepe Mujica não é pelo fato de ele ter sido presidente do Uruguai, é pelo fato de ele ser como ele é", afirmou, abraçando o aliado político, que agradeceu a homenagem.

Mujica, que presidiu o Uruguai entre os anos 2010 e 2015, tornou-se uma das maiores figuras globais do campo progressista, e é lembrado pela defesa de pautas como os direitos humanos e o meio ambiente.

A Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul é o mais alto reconhecimento brasileiro a um estrangeiro. Ela foi criada em 1 de dezembro de 1822 por Dom Pedro I, menos de três meses após a independência do Brasil, para demonstrar o poder imperial.