Lula critica Ibaneis por ficar "irritado" sobre o Fundo Constitucional

Lula critica Ibaneis Rocha e defende mudanças no Fundo Constitucional do DF - (crédito: Ricardo Stuckert / PR; RICARDO STUCKERT)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o fato do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, ter ficado "irritado" pelo anúncio de modificação na correção do Fundo Constitucional do DF (FCDF). Segundo ele, "não era mais possível" que a unidade federativa recebesse mais que os outros estados brasileiros. A declaração foi feita na quarta-feira (4/12), durante reunião sobre os hospitais federais do Rio de Janeiro.

"O governador de Brasília ficou irritado com a nova coisa que gente quer fazer (medidas de ajuste fiscal). Não era possível ele receber mais que os outros estados. Aliás, já é o estado que recebe mais", criticou o presidente.

Lula ainda justificou que todos os estados precisam ter a mesma possibilidade de desenvolvimento. "Aos poucos, vamos tentando fazer esse país voltar a normalidade, tratar todo mundo com o mesmo respeito, fazer com que todo estado tenha a mesma possibilidade de se desenvolver", acrescentou.

O governo federal encaminhou ao Congresso Nacional, nos últimos dias, as partes que compõem série de medidas para o ajuste fiscal no país. Entre as ações previstas está mudar o cálculo do Fundo Constitucional do DF. A proposta é fazer o reajuste da mesma forma que for feito o do Fundo do Desenvolvimento Regional.

O FCDF é uma verba paga pela União à Brasília pela cidade ser capital federal — o valor é empregado para manter a saúde, educação e pagar a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.