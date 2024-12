Lula quer mudança na estratégia de comunicação do governo em 2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou dura mensagem sobre a comunicação do governo no encerramento de seminário organizado pelo Partido dos Trabalhadores (PT), em Brasília, nesta sexta-feira (6/12). Ele acredita que aparece pouco na imprensa, o que abre espaço para que a extrema-direita cresça nas redes sociais. "Há um erro no governo na questão da comunicação, e eu sou obrigado a fazer as correções necessárias para que a gente não reclame de que não estamos nos comunicando bem", disse o presidente.

"O PT tem culpa, o meu governo tem culpa, porque a gente não pode permitir, em nenhum momento, que alguém que pensa como a extrema-direita tenha mais espaço nas redes socias do que nós, mais informações nas redes sociais do que nós, e que consiga projetar as suas maldades mais do que a gente consegue projetar as nossas bondades", acrescentou.

Lula, então, disse que há participação sua na situação, em recado endereçado ao atual Secretário-Geral de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta. O presidente citou o Secretário de Produção e Divulgação de Conteúdo Audiovisual, Ricardo Stuckert, que é também seu fotógrafo oficial.

"Há um equívoco meu na comunicação, o [Ricardo] Stuckert costuma dizer 'presidente, o senhor é o maior comunicador do nosso partido, o senhor tem que falar mais'. E a verdade é que eu não tenho organizado as entrevistas coletivas, elas não têm sido organizadas. Eu adoro falar em rádio. E é preciso que a partir de agora a gente comece a fazer as coisas do jeito que precisa ser feito, porque não serão os nossos adversários que vão falar bem de nós", destacou.

O presidente também prometeu que a situação vai mudar a partir do ano que vem. "Alguma coisa precisa ser mudada para que as pessoas tenham acesso àquilo que nós estamos fazendo. Nós não estamos conseguindo colocar as coisas que nós estamos fazendo. E essa é uma das minhas preocupações, que quero começar a resolver no começo de ano, e quero resolver junto com o partido", declarou.