Secretário de Agricultura detalha restauração de estradas rurais

Além do investimento do governo do Distrito Federal na melhoria dos canais de irrigação que alimentam as regiões rurais, o secretário da Agricultura, Rafael Bueno, frisou a necessidade de investir nas estradas rurais. Segundo o titular da pasta, mais de 1.500km de estradas rurais do DF foram restaurados este ano.

“Estradas são fundamentais quando falamos de logística. Não adianta incentivar a produção e construir centros de comercialização de excelência se o produto chega danificado por causa de estradas ruins”, ressaltou Bueno em entrevista aos jornalistas Roberto Fonseca e Carlos Alexandre de Souza no programa CB.Agro — uma parceira do Correio com a TV Brasília.

O secretário explica, ainda, que o DF foi pioneiro na utilização de Resíduos da Construção Civil (RCCs) para fazer essa recuperação, um material que possui alto teor poluente de descartado de forma irregular pela Superintendência de Limpeza Urbana (SLU). “Assim, ganhamos ambientalmente também”, comemorou.

“Temos estradas recuperadas com RCC há três anos que ainda apresentam uma qualidade de trafegabilidade excepcional. Isso é importante. Precisamos considerar que o Distrito Federal é uma unidade da federação pequena, mas temos muitos produtores que moram na zona rural, muitos idosos e, frequentemente, é necessário acionar ambulâncias, caminhões para entrega de insumos ou até o ônibus escolar”, explicou.

