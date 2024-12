PT sugere mudanças em comunicação de Lula, mas evita comentar sobre Pimenta

A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PT), evitou comentar, neste sábado (7/12), sobre a eventual saída do ministro Paulo Pimenta da Secretaria de Comunicação Social do governo. A possibilidade começou a ser ventilada na imprensa depois que Lula (PT) disse, na sexta-feira (6), que há problemas de comunicação no governo e que era “obrigado” a fazer mudanças.

“Mudança de governo é com o presidente Lula. Isso eu não comento”, disse Gleisi quando perguntada sobre o assunto.

Leia também: Lula quer mudança na estratégia de comunicação do governo em 2025

O PT está reunido em Brasília para discutir a sucessão no partido (Gleisi Hoffmann só fica no cargo até metade de 2025), reforçar princípios sobre direitos sociais e sugerir novas estratégias ao governo, incluindo na área de comunicação.

“A comunicação sempre foi objeto dos nossos debates, desde que eu me conheço no PT a gente sempre discute a questão da comunicação, então acho que é sempre uma área a ser melhorada, inclusive em relação ao próprio PT. A gente tem feito um esforço muito grande, mas a gente tem que andar muito para conquistar mais dinamismo nas redes, maior engajamento, e acho que no governo também há essa mesma preocupação”, afirmou.

Segundo a presidente, uma das resoluções que o partido pretende aprovar ainda neste sábado é a sugestão de que o presidente Lula fale mais em cadeia de rádio e TV para publicizar os atos do governo e se aproximar da população.

“O que a gente coloca de uma forma muito clara no texto [da resolução], é para que o governo, principalmente o presidente, use mais cadeia de rádio e TV para falar com a população, expor o que está acontecendo. A fala dele é muito importante, isso a gente orienta”, afirmou.

Esse foi um dos pontos abordados pelo próprio Lula quando mencionou mudanças na comunicação na sexta-feira, no primeiro dia do seminário do PT em Brasília.

“Eu quero dizer para vocês que há um erro, um equívoco meu na comunicação. O [secretário Ricardo] Stuckert costuma dizer ‘presidente, o senhor é o maior comunicador do nosso partido, o senhor tem que falar mais’. A verdade é que eu não tenho organizado as entrevistas coletivas, elas não têm sido organizadas”, disse Lula, por videoconferência.