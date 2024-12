Governo Lula anuncia medidas para aumentar a eficiência de estatais

O governo federal apresentou, nesta segunda-feira (9/12), um conjunto de medidas para fortalecer a governança e aumentar a eficiência das estatais federais. As iniciativas, debatidas em reuniões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, visam alinhar as empresas às melhores práticas de gestão, ampliar sua contribuição para o desenvolvimento sustentável e reduzir a dependência de recursos do Tesouro Nacional.

As medidas foram formalizadas por meio de três decretos que buscam modernizar e coordenar a atuação das estatais:

1. Programa de Governança e Modernização das Empresas Estatais Federais: Focado em melhorar a gestão e fomentar inovação, o programa prevê formação contínua de dirigentes, compartilhamento de boas práticas e remodelagem de negócios.

2. Sistema de Coordenação da Governança e da Supervisão Ministerial das Empresas Estatais Federais (SISEST): Estrutura que reúne 16 ministérios e todas as estatais, oferecendo uma visão integrada de suas operações para otimizar processos e identificar oportunidades.

3. Revisão da CGPAR: Atualiza a Comissão Interministerial de Governança Corporativa, adaptando-a à Lei das Estatais (2016) e centralizando a organização no novo sistema coordenado pelo SISEST.

Em 2023, as 44 estatais sob controle da União foram responsáveis por 5,75% do PIB, registrando lucro de R$ 197,8 bilhões e distribuindo R$ 128,1 bilhões em dividendos. O governo busca, com as novas medidas, não apenas maximizar o retorno dessas empresas à sociedade, mas também promover um modelo de governança mais eficiente e sustentável.