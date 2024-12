Moro critica governo Lula em Dia Internacional Contra Corrupção: "Luto"

Em publicação na plataforma X (antigo Twitter), Moro classificou a data como "um dia de luto" e criticou a condução do combate à corrupção no país - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O senador Sergio Moro (União-PR) afirmou nesta segunda-feira (9/12) que não há razões para celebrar o Dia Internacional Contra a Corrupção, celebrado hoje, considerando o atual cenário político do Brasil sob o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em publicação na plataforma X (antigo Twitter), o ex-juiz classificou a data como “um dia de luto” e criticou a condução do combate à corrupção no país.

Segundo o ex-ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro, o contexto atual é marcado por “condenações anuladas, bandidos tratados como autoridades, agentes da lei perseguidos e órgãos de controle enfraquecidos”. Ele concluiu sua mensagem afirmando que “o combate à corrupção voltará, mas não agora”.

Moro ganhou notoriedade como juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, sendo uma das figuras centrais da Operação Lava-Jato, iniciada em 2014. Durante a operação, ele condenou Lula, em 2017, a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em um processo relacionado ao caso do tríplex do Guarujá.

A condenação foi posteriormente anulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que considerou o tribunal de Curitiba incompetente para julgar o caso. A decisão reacendeu debates sobre a condução da Lava-Jato, a anulação de condenações e o impacto político das investigações.



