Após cirurgia de Lula, agenda do presidente será cumprida por Geraldo Alckmin

Geraldo Alckmin assumirá os compromissos do presidente Lula, embora não haja previsão de afastamento formal do presidente - (crédito: NELSON ALMEIDA / AFP)

O vice-presidente Geraldo Alckmin assumirá, nesta terça-feira (10/12), a agenda do presidente Lula prevista para hoje. Lula passou por uma cirurgia durante a madrugada após sentir fortes dores na cabeça. Durante a madrugada, Lula passou por exames de imagem que identificaram a necessidade de realizar uma craniotomia para drenar um hematoma.

Os compromissos com o primeiro-ministro da Eslováquia Robert Fico, previstos para esta terça-feira (10/12) serão assumidos pelo vice-presidente Geraldo Alckmin.

Alckmin cancelou seus compromissos em São Paulo e retornou a Brasília, por volta das 8h20. O vice-presidente participaria de um evento da companhia aérea Latam em São Carlos (SP) e só retornaria a Brasília no final da manhã.

"Num primeiro momento, nós estamos trabalhando, inclusive, que não vai haver necessidade do afastamento formal do presidente. As agendas de hoje estão mantidas, vão ser realizadas pelo vice-presidente Alckmin", afirmou o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência, Paulo Pimenta.

Lula passa por cirurgia às pressas



Após passar mal durante a madrugada, Lula viajou para São Paulo em um avião da FAB acompanhado apenas da primeira-dama Janja. Ministros do governo devem ir para a capital paulista nesta terça.

O primeiro boletim médico sobre o estado de saúde de Lula informa que ele teve uma “hemorragia intracraniana”, decorrente da queda que levou no Palácio da Alvorada em 19 de outubro.