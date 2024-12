Governadores se reúnem em Brasília para discutir reforma tributária

Os chefes do Executivo de todo o país voltam a se reunir em Brasília nesta terça-feira (10/12) para a 16ª edição do Fórum Nacional de Governadores - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

Nesta terça-feira (10/12) acontece em Brasília a 16ª edição do Fórum Nacional de Governadores, reunindo chefes dos Executivos dos 26 estados e do Distrito Federal. O evento, liderado pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), tem como objetivo discutir temas estratégicos, como reforma tributária, segurança pública e medidas econômicas que impactam diretamente as finanças estaduais. A presença de ministros como Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) reforça a articulação entre estados e União.

Entre as principais pautas do encontro, que ocupa o Centro de Eventos e Convenções Brasil 21, estão o debate sobre o relatório do senador Eduardo Braga(MDB-AM) para a reforma tributária, a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, que visa fortalecer o combate ao crime organizado, e estratégias para aprimorar os serviços de saúde nos estados.

O fórum também aborda questões relacionadas à assistência social, com foco no combate à fome e à pobreza, destacando a importância do alinhamento entre governadores e governo federal para enfrentar os desafios nacionais.

