Governadores e União debatem fomento ao emprego em Brasília

Governadores e representantes da União se reuniram em Brasília, nesta quinta-feira (28/11), para debater medidas de combate à fome e à pobreza. A discussão se deu na abertura do 15º Fórum de Governadores, coordenado pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).

Presente no evento, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, sugeriu ações para integrar a atuação social com o desenvolvimento econômico e a geração de empregos, além do apoio ao empreendedorismo.

“O caminho mais potente (para solucionar problemas sociais) é o do emprego e empreendedorismo. A ideia é trabalhar o social como parte do desenvolvimento econômico. (...) O que nós estamos propondo é integrar esforços entre setores público e privado, governos e União, levando emprego, empreendedorismo e talento”, disse Dias.

Para o ministro, um caminho viável para colocar em prática medidas de capacitação da população seria firmar uma parceria com o Sistema S e grandes empresas. Também incentivou a participação de agências de fomento estaduais.

Ele disse ainda que o governo trabalha para retirar da pobreza artistas e atletas cujas famílias recebem o Bolsa Família.

Ibaneis Rocha, por sua vez, reconheceu a importância dos fóruns regionais de discussão, mas destacou a importância do Fórum de Governadores para fazer avançar pautas de interesse nacional.

“Nos reunimos para tratar de temas nacionais, sabemos a importância dos fóruns regionais na discussão, mas tem coisas que precisam estar na nossa pauta”, disse o governador.

Fórum de Governadores

O evento é realizado em Brasília e discute, além de questões sociais, os problemas de segurança pública no país. Os ministros Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública) e Nísia Trindade (Saúde) também confirmaram presença.

Segundo a organização do evento, a programação será encerrada com um debate sobre a reforma tributária, que terá a participação do senador Eduardo Braga (MDB), relator da regulamentação da tributária no Senado.

“O fórum representa um momento para que cada governador apresente as questões pertinentes de seu Estado e também os pontos em comum e discordâncias nos assuntos mais importantes para o país”, frisou Ibaneis.

