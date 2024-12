Embolização das artérias meníngeas: o novo procedimento que Lula fará amanhã

Lula foi operado às pressas no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, na segunda-feira, após sentir dores de cabeça - (crédito: Evaristo Sa/AFP)

Conforme boletim médico divulgado pela equipe médica, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizará um novo procedimento médico nesta quinta-feira (12/12), a fim de complementar a trepanação realizada na madrugada de terça-feira (10/12).

Lula passará por uma embolização das artérias meníngeas (especificamente da artéria meníngea média), um procedimento que visa tratar hematomas subdurais crônicos, que se formam com o acúmulo de sangue na superfície do cérebro.

Em entrevista no fim da tarde desta quarta, o médico de Lula, Roberto Kalil Filho, informou que o procedimento já estava previsto e que há a possibilidade de remover o dreno do presidente durante a embolização das artérias meníngeas.

O procedimento não é invasivo, é seguro e tem boa expectativa de melhora. Consiste em remover o sangue que se acumulou entre o cérebro e a camada protetora de tecido, a dura-máter, de acordo com o site da Universidade da Califórnia em São Francisco (UCSF Health). Ele pode ser realizado com sedação ou anestesia geral, como for da preferência da equipe médica.

No tratamento, "médicos usam ferramentas especializadas que passam pelos vasos sanguíneos para bloquear uma artéria que fornece sangue à dura-máter e à membrana quer envolve o hematoma", segundo o UCSF Health. Uma vez que a artéria é fechada, o sangue para de vazar na superfície do cérebro e o corpo lentamente absorve o hematoma.

Trepanação

Lula foi operado às pressas no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, entre a noite de segunda-feira e a madrugada de terça, após sentir dores de cabeça. O presidente foi submetido a uma trepanação, a fim de drenar um hematoma decorrente da queda que sofreu em casa em 19 de outubro.

A trepanação é um método em que são feitas perfurações (pequenas e com cicatrização espontânea) feitas no crânio. No caso de Lula foram feitas entre duas lâminas da meninge, seguidas da colocação de um dreno, por onde sai o sangue acumulado após a hemorragia.

Confira o boletim médico de Lula

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanece sob cuidados intensivos no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Passou o dia bem, sem intercorrências, realizou fisioterapia, caminhou e recebeu visitas de familiares.

Como parte da programação terapêutica, fará complementação de cirurgia com procedimento endovascular (embolização de artéria meníngea média) amanhã, pela manhã.

Outras atualizações serão dadas durante coletiva de imprensa a ser realizada amanhã às 10 horas.

O Presidente segue sob acompanhamento da equipe médica, sob os cuidados do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e da Dra. Ana Helena Germoglio.