Lula fará novo procedimento para complementar cirurgia na cabeça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará novo procedimento médico na manhã desta quinta-feira (12/12). Será realizada uma "embolização de artéria meníngea média", segundo o boletim médico (leia no fim desta matéria), divulgado na tarde desta quarta-feira (11/12).

De acordo com a nota enviada pela assessoria de imprensa, a operação já fazia "parte da programação terapêutica", como uma "complementação de cirurgia". Após o procedimento médico, a equipe que acompanha o presidente no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, dará uma entrevista coletiva, prevista para as 10h.

Comunicado divulgado pela equipe médica (foto: Reprodução Twitter)

No entanto, segundo a equipe médica, o procedimento endovascular é basicamente estancar o sangue, sendo considerado de baixo risco pelos médicos. Por sua vez, pela idade do presidente, 79 anos, há riscos de complicações maiores, segundo especialistas ouvidos pelo Correio.

O boletim médico afirma ainda que o presidente "passou o dia bem, sem intercorrências, realizou fisioterapia, caminhou e recebeu visitas de familiares".

Na madrugada de terça-feira (10/12) o presidente passou por um procedimento de emergência para drenar uma hemorragia provocada pela queda que sofreu, no Palácio da Alvorada, em 19 de outubro.

O procedimento realizado por Lula foi uma trepanação. Trata-se de uma intervenção em que são feitas pequenas perfurações no crânio. No caso de Lula foram feitas entre duas lâminas da meninge, seguidas da colocação de um dreno, por onde sai o sangue acumulado após a hemorragia. Entretanto, com a necessidade do segundo procedimento, isso significa que houve uma continuidade no sangramento.

