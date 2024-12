Lula está "acordado e conversando", diz Kalil após novo procedimento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acabou nesta quinta-feira (12/12) de terminar o procedimento no Hospital Sírio Libanês de São Paulo. Chamado de “embolização de artéria meníngea média”, ele foi realizado para estancar o sangramento de um vaso e, assim, evitar novos hematomas, como o drenado na primeira cirurgia feita pelo presidente, na última terça.

Segundo Roberto Kalil Filho, médico de Lula, o procedimento foi um sucesso. “O procedimento acabou de terminar. Começou às 7h10 da manhã e foi um sucesso. Na coletiva vocês terão mais detalhes, para que vocês façam perguntas”, afirmou o médico em quebra-queixo com jornalistas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O presidente passou, na última terça, por uma “trepanação”, que é uma cirurgia onde se faz pequenas perfurações no crânio. No caso de Lula, foram feitas entre as duas faces da meninge, seguidas da colocação de um dreno, por onde sai o sangue acumulado após a hemorragia. Entretanto, com a necessidade do segundo procedimento, isso significa que houve uma continuidade no sangramento.