Lula deve deixar a UTI nesta sexta-feira (13/12)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve deixar, nesta sexta-feira, a unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, um dia depois de ter se submetido a um procedimento na região craniana. Segundo os médicos, a expectativa é de que ele receba alta na segunda ou terça-feira.

Conforme o boletim médico divulgado na noite desta quinta-feira, Lula está "lúcido e orientado". O presidente passou, na manhã desta quinta-feira, por uma embolização de artéria meníngea média. Trata-se de uma espécie de cateterismo e serve para evitar novos sangramentos, como o que foi drenado na primeira cirurgia feita pelo chefe do Executivo na terça-feira. À noite, os médicos retiraram o dreno intracraniano, "sem intercorrências".

Caso a evolução clínica de Lula siga como está, segundo a junta médica, ele deixará o hospital na próxima semana. "Depois da alta, o presidente poderá ir para Brasília, segunda ou terça. Depende da evolução, que está sendo muito boa. A programação é ir direto para Brasília e retomar aos poucos", explicou Roberto Kalil Filho, médico do chefe do Executivo.

Ainda conforme o cardiologista, Lula pode retornar a agenda de despachos sem problema algum. "Espera-se que, na próxima semana, o presidente esteja já no Alvorada, mas, claro, após o procedimento, vai se requerer repouso relativo por algumas semanas, pelo menos", frisou.

O estado neurológico do presidente é considerado muito bom pelos médicos. "Ele está normal, o exame neurológico dele é normal, está muito bem apto a praticar qualquer hábito de vida civil, cognitivamente íntegro", enfatizou o neurologista Rogério Tuma. "A única coisa que é recomendação médica é ele não se esforçar nem física nem mentalmente. A solicitação é que ele não trabalhe no hospital, não passe estresse nem receba visita que leve a alguma ansiedade."

O chefe do Executivo deve continuar sob supervisão da equipe, na capital federal, chefiada pela médica Ana Helena Germoglio. "Alta é hospitalar, não médica. Vamos continuar o acompanhamento com equipe de Brasília", disse Kalil.

Agenda de trabalho

Apesar de internado, Lula mantém a agenda de trabalho em assuntos considerados prioritários pelo governo. Nesta quinta-feira, sancionou a lei que cria o mercado regulado de carbono e um decreto voltado à transformação digital, conforme informou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

"Todos esses temas já haviam sido previamente discutidos com o presidente. Quando se tem a aprovação pelo Congresso Nacional, a Casa Civil e a SRI coordenam um diálogo com o PR (Presidente da República) de forma antecipada. Tanto o decreto de transformação digital quanto o marco regulatório do crédito de carbono já haviam sido alinhados na semana passada. Ele ficou muito feliz e com muita esperança em relação a essas medidas", declarou Padilha.

De acordo com o ministro, Lula segue em "exercício permanente". Assinou os atos de governo por meio de um mecanismo organizado pela Casa Civil, garantindo que os prazos legais para a sanção fossem respeitados. Além disso, segue em contato com lideranças do governo, como o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Padilha frisou, no entanto, que a orientação entre os ministros é preservar Lula de qualquer problema que não seja urgente. "Tenho conversado com a equipe médica e deixado o presidente descansar. Não quero levar problema para ele enquanto está neste momento de recuperação", explicou.

A sanção da lei que regulamenta o mercado de carbono representa um avanço nas políticas de sustentabilidade do governo, consolidando o Brasil como um protagonista nas discussões globais sobre o clima. Já o decreto de transformação digital tem como objetivo modernizar a gestão pública e promover avanços no uso de tecnologias no país.

Em postagem nas redes sociais, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, comentou sobre o estado de saúde do marido. "Depois de um procedimento complementar muito bem-sucedido, o presidente Lula e eu estamos felizes pela certeza de que, em mais uns dias, essa página estará virada, e ele, plenamente recuperado", escreveu. "A equipe médica nos atualiza e tranquiliza a todo instante, e eu sigo ao lado do meu amor a cada hora de sua recuperação."

Na postagem, Janja incluiu uma foto em que aparece com Lula e uma das cachorrinhas do casal. "Ele está muito bem e, em breve, estaremos em casa, curtindo e sorrindo com nossas filhas de quatro patas, especialmente a dengosa da Paris que, junto com a Resistência e a Esperança, hoje (nesta quinta) nos representou muito bem na confraternização das trabalhadoras e dos trabalhadores das residências oficiais!", afirmou.

PRI-1312-PROCEDIMENTO_LULA (foto: Maurenilson Freire)