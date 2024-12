Ipec: governo Lula é ótimo para 34%; mesmo índice considera ruim

A nova pesquisa sobre a avaliação do governo Lula entre a população brasileira, divulgada pelo Ipec nesta sexta-feira (13/12), mostrou que o percentual que o considera ótimo ou bom é o mesmo que aponta como ruim ou péssimo: 34%. Do restante, 30% avaliam o comando do atual presidente como regular e 2% não responderam.

Sobre a confiança no chefe do Executivo, 52% afirmam não confiar em Lula, enquanto 45% dizem confiar. 3% não sabem ou não responderam.

Esses percentuais, com margem de erro de dois pontos para mais ou para menos, refletem o pensamento da população com 95% de confiabilidade.

Em relação à idade, a popularidade do presidente é maior entre os mais velhos: 52% dos eleitores com 60 anos ou mais acreditam que a gestão é ótima ou boa. Entre os mais novos, porém, 40% dos entrevistados entre 35 a 44 anos a consideram ruim ou péssima.

Lula também é melhor avaliado entre os moradores da região Nordeste: 50% deles o acham ótimo ou bom. No Sul, porém, 45% o avaliam como ruim ou péssimo, a maior taxa de descontentamento entre as regiões.

Nordestinos, pessoas que têm ensino fundamental, pessoas que têm renda mensal de até um salário-mínimo e católicos confiam mais no presidente — 64%, 59%, 58% e 53%, respectivamente. Os que menos confiam são evangélicos, sulistas, pessoas com renda mensal superior a cinco salários-mínimos e pessoas com ensino superior — os dois primeiros com 63% e os dois últimos com 62%