Lula deixa a UTI e avisa: "Estou firme e forte"

Em meio a um bombardeio nas redes sociais com desinformação sobre a sua saúde, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva procurou mostrar, nesta sexta-feira, que está "firme e forte", após ter passado por uma cirurgia e um procedimento na região do crânio, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Um vídeo postado nas redes sociais mostra Lula caminhando e sorrindo ao lado do neurocirurgião Marcos Stavale, após deixar a unidade de terapia intensiva (UTI) e passar para cuidados semi-intensivos.

Na mensagem, ele pregou tranquilidade."Agradeço por cada oração e palavra de conforto que recebi nos últimos dias. Janjinha me repassou todos os recados. Peço que fiquem tranquilos. Estou firme e forte! Andando pelos corredores com Marcos Stavale, o neurocirurgião responsável pelo meu procedimento, conversando bastante, me alimentando bem e, em breve, pronto para voltar para casa e seguir trabalhando e cuidando de cada família brasileira", escreveu.

O presidente fez questão de destacar que está pronto para novos desafios. "2025 está chegando, e temos muitos encontros pelo Brasil e pelo mundo. Obrigado pelo carinho de vocês e por toda a dedicação da equipe médica. O amor que recebo me mantém sempre pronto para seguir", frisou.

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, também postou imagem do presidente andando pelo hospital. "Hoje (nesta sexta-feira) foi dia de muita emoção, alegria e de gratidão por caminhar ao seu lado. Tenho certeza de que essa imagem também levou tranquilidade para todos que tanto se preocupam e têm carinho pelo presidente Lula", escreveu a primeira-dama. "Meu amor, sua força nos move e nos inspira a cada dia. Como é bom te ver assim, conversando, brincando, sorrindo. Um passo depois do outro, e logo estaremos em casa."

Em nenhum momento da internação surgiram imagens de Lula no leito hospitalar. A primeira aparição pública dele foi nesta sexta-feira, se mostrando bem disposto e sorridente. Os boletins médicos também são em tom positivo, destacando o presidente lúcido, orientado, se alimentando normalmente.

O boletim desta sexta-feira ressaltou que o presidente "segue lúcido e orientado, alimentou-se normalmente e realizou caminhada pelos corredores".

De acordo com informações da equipe médica, divulgadas em coletiva de imprensa na quinta-feira, Lula segue no mesmo espaço físico em que estava durante a internação na UTI. Segundo apurou o Correio, um andar inteiro do Sírio-Libanês está reservado para o presidente. A previsão de alta do petista é para a próxima segunda-feira.

O médico particular do presidente, Roberto Kalil Filho, afirmou que a ideia é que Lula retorne para Brasília assim que deixar o hospital. Ele continuará o acompanhamento na unidade do Sírio-Libanês na capital federal, sob os cuidados da médica Ana Helena Germoglio e equipe.

A recomendação médica é para que Lula faça um "repouso relativo", segundo os médicos. Com isso, o presidente deve retornar ao Palácio da Alvorada e despachar de lá. Mesmo no internado, porém, ele continua a trabalhar, de acordo com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Conforme o titular da pasta, Lula sancionou leis relacionadas ao mercado de carbono e à transformação digital. Além disso, tratou com ministros e acompanhou atualizações sobre as negociações do governo com o Congresso.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse, nesta sexta-feira, que conversou com Lula pelo telefone. Ele ressaltou que o chefe do Executivo estava "superanimado" após a cirurgia ter sido um sucesso.

Alckmin destacou, também, o vídeo em que Lula aparece caminhando no hospital e reforçou que o governo terá uma semana decisiva a partir da próxima segunda-feira. "Vamos atuar para que nesta semana decisiva, uma semana importantíssima, a gente consiga aprovar o conjunto de medidas fiscais", acrescentou.