Ao vivo: médicos atualizam estado de saúde de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva ao lado do cirurgião Marcos Stavale no hospital Sírio-Libanês - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

A equipe médica à frente do tratamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concede entrevista coletiva neste domingo (15/12) para atualização do estado de saúde dele após a cirurgia e o segundo procedimento a que foi submetido na cabeça.



No sábado (14/12), foi divulgado mais um boletim sobre a saúde do chefe do Executivo. Segundo o documento, Lula seguia internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, sob cuidados semi-intensivos. "Hoje, fará apenas exames de sangue, sem nova programação de exames de imagem. Segue lúcido e orientado, alimentando-se e caminhando", dizia o texto.

A equipe médica de Lula é liderada por Roberto Kalil Filho e por Ana Helena Germoglio. Vídeos e fotos divulgados na sexta-feira mostraram o presidente caminhando, após ter recebido alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).