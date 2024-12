Caiado alerta para cenário econômico em 2025 e destaca ações de Goiás

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, fez duras análises sobre o cenário econômico e ambiental do Brasil em 2025 durante sua participação no seminário CB Debate — Desafios 2025 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), fez duras análises sobre o cenário econômico e ambiental do Brasil em 2025, durante participação no seminário CB Debate — Desafios 2025: o futuro do Brasil em pauta, realizado nesta terça-feira (17/12), em Brasília. Entre os temas abordados, Caiado destacou o compromisso do estado de Goiás com a sustentabilidade ambiental, a transição energética e a necessidade urgente de conter o crescimento da dívida pública no país.

Durante participação no evento, Caiado falou dos programas de sustentabilidade e pagamento por serviços ambientais que vem desenvolvendo e aprimorando em Goiás. Ele disse que o estado foi pioneiro na implementação de programas de pagamento por serviços ambientais. Segundo o governador, os proprietários rurais que optarem por preservar suas áreas recebem R$ 669 por hectare mantido intacto.

Caso haja a recuperação de nascentes, o valor é acrescido. "Impusemos uma regra direta: mesmo com autorização legal, quem preserva a propriedade recebe apoio do governo. Somos o primeiro estado a implantar essa metodologia, que já foi reconhecida pelo Ministério do Meio Ambiente", destacou Caiado.

