Governo está confiante na conclusão do pacote fiscal ainda neste ano

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse, nesta quarta-feira (18/12), que o governo está confiante na conclusão da votação do pacote de corte de gastos no Congresso ainda Neste ano. A declaração foi dada após reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que aguarda a chegada do texto que está sendo votado na Câmara dos Deputados.

“Viemos passar aqui o avanço que está tendo a votação na Câmara, inclusive do conteúdo desses três projetos já para poder afinar com o Senado, para que mantenham esse ritmo e a gente possa concluir a votação desses três instrumentos ainda esTe ano”, disse o ministro, responsável pela articulação política entre o Executivo com o Congresso.



Ao todo são três propostas que, além do bloqueio de emendas, tratam de regras para reajuste do salário mínimo, do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e dos supersalários do funcionalismo público, e teto para recebimento de abono salarial.

O texto base do primeiro projeto, que trata do bloqueio de emendas, já foi aprovado na noite de terça-feira (17/12). A expectativa é que os outros dois sejam votados ainda nesta quarta pelos deputados e encaminhado aos senadores.

“Estamos redobrando a confiança de que Câmara, Senado e Congresso Nacional estão fazendo tudo para concluir a votação desses três instrumentos que ajudam a consolidar o marco fiscal. Tanto a PEC, como o Projeto de Lei Complementar e o Projeto de Lei Ordinária”, reforçou Padilha.

Sanção da reforma tributária

O ministro afirmou também que o encontro, que aconteceu na Residência Oficial do Senado, foi para agradecer aos parlamentares pela rápida tramitação da reforma tributária, aprovada pela Câmara na véspera.

Segundo ele, a sanção pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve ficar para o ano que vem. “Viemos aqui conversar também com o ministério da Fazenda, a equipe técnica do Senado e da Câmara e vamos agora acompanhar a redação final do autógrafo que foi finalizado ontem na votação, até ser encaminhado para o governo. Então, a nossa expectativa é que a sanção aconteça até o fim do mês de janeiro”, afirmou.