Lula comemora regulamentação da reforma tributária: "Marco histórico"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou a regulamentação da reforma tributária, nas redes sociais, nesta quarta-feira (18/12). A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (17/12) o texto, que segue para sanção presidencial.

"A aprovação da regulamentação da Reforma Tributária é um marco histórico. Após 40 anos de discussões, conseguimos construir e aprovar uma proposta que vai garantir um sistema tributário mais simples, eficiente, justo e transparente. É um passo fundamental para impulsionar o desenvolvimento econômico, atrair investimentos, fomentar a competitividade do setor produtivo e reduzir as desigualdades sociais e regionais", escreveu o presidente no X (antigo twitter).

"Esta é uma conquista coletiva, fruto de diálogo, cooperação e compromisso entre diferentes setores da sociedade, do Poder Executivo e do Congresso Nacional e que posiciona o país em um caminho mais próspero e sustentável", finalizou.

Com 314 votos favoráveis e 117 contrários, a Câmara dos Deputados aprovou ontem o Projeto de Lei Complementar (PLP) 68 de 2024, que trata da regulamentação da reforma tributária. O texto passou por algumas alterações no Senado Federal, retornou à Câmara, onde teve rejeição de alguns tópicos. Agora, o texto segue para sanção presidencial.

Lula segue em São Paulo, após passar seis dias internado no Hospital Sírio Libanês. Na quinta-feira (18/12), ele fará avaliação médica para verificar se já pode viajar a Brasília. Caso ocorra tudo bem, o presidente retorna no mesmo dia e realiza, na sexta-feira (19/12), reunião ministerial na Granja do Torto.