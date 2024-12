Lula aparece ao lado de Galípolo e garante: "Jamais haverá interferência"

Luiz Inácio Lula da Silva em vídeo ao lado do novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo - (crédito: Reprodução )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou, nesta sexta-feira (20/12), um vídeo ao lado do novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Na ocasião, ele desejou boa sorte no novo cargo e afirmou que a estabilidade na economia e o combate à inflação são prioridades.

"Nós estamos oferecendo um presente, uma novidade ao Brasil. Esse jovem chamado Galípolo está assumindo a presidência do Banco Central", iniciou o presidente.

"Queria dizer para o Galípolo que seguimos mais convictos que nunca de que a estabilidade econômica e o combate à inflação são as coisas mais importantes para proteger o salário e o poder de compra das famílias brasileiras", acrescentou Lula, em meio à alta constante do dólar.

Assim que o vídeo foi publicado, nas redes sociais da Presidência da República, a moeda internacional começou a baixar, bem como os juros. O presidente fez questão de, no vídeo, comentar também o pacote fiscal, anunciado pelo governo e votado ontem pela Câmara dos Deputados. Os senadores devem votar o texto durante sessão na tarde de hoje.

"Tomamos as medidas necessárias para proteger a nova regra fiscal e seguiremos atentos à necessidade de novas medidas. O Brasil é guiado por instituições fortes, independentes, que trabalham em harmonia para avançar com responsabilidade", destacou ainda.

Lula finaliza com recado para Galípolo, reforçando a independência do BC. No entanto, deixa mensagem nítida de aproximação do governo com a estatal.

"Eu quero que você saiba que você está aqui por uma relação de confiança minha e de toda a equipe do governo. Quero te dizer que você será o mais importante presidente do BC que esse país já teve porque você vai ser o presidente com mais autonomia que o BC já teve. Pela tua qualidade profissional, experiência de vida e compromisso com o povo brasileiro, certamente, você vai dar uma lição de como se governa o BC com verdadeira autonomia. Quero te desejar boa sorte, que deus te abençoe e saiba que jamais haverá, por parte da presidência, qualquer interferência no trabalho que você tem que fazer no BC", finalizou Lula.

Estavam também na bancada do vídeo, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad; da Casa Civil, Rui Costa; e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.