Prefeito de BH está internado com desidratação, diarreia e sangramento

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), segue internado no Hospital Mater Dei com quadro de diarreia e desidratação, conforme novo boletim médico divulgado nesta sexta-feira (20/12). Fuad está sendo monitorado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para esclarecimento do quadro de saúde.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Conforme as informações, os exames realizados apontaram um sangramento intestinal secundário em razão do uso de um anticoagulante oral. Segundo os médicos, o prefeito apresentou estabilização durante a noite, sem registro de novos sangramentos.

O boletim também esclarece que Fuad não está utilizando medicamentos ou equipamentos de suporte à vida.

Internações

O prefeito voltou a ser hospitalizado nessa quinta-feira quatro dias depois de receber alta. Ele tinha sido internado ao ser diagnosticado com pneumonia e sinusite, recebendo alta no último domingo e prosseguindo com o tratamento em casa.

Em novembro, Fuad foi internado devido a fortes dores nas pernas, apontadas como neuropatia periférica secundária.

No início de julho, o prefeito anunciou que passava por um tratamento de um linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático (parte vital do sistema imunológico) e que se espalha de maneira ordenada. Na época, Fuad decidiu se manter no cargo e na corrida eleitoral mesmo fazendo quimioterapia.



Leia o boletim médico na íntegra

"O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, segue internado na Rede Mater Dei de Saúde com quadro de diarreia e desidratação. Os exames para avaliação clínica revelaram sangramento intestinal secundário em razão da utilização de anticoagulante oral.

Para esclarecimento do quadro que motivou a internação e medidas iniciais, o paciente está sendo monitorado na Unidade de Terapia Intensiva. Houve estabilização no período noturno, sem novos sangramentos.

Esclarecemos que o paciente não está utilizando medicamentos ou equipamentos de suporte à vida.

Atenciosamente,

Enaldo Melo de Lima

Coordenador médico - Hospital Integrado do Câncer Mater Dei Contorno

Anselmo Dornas Mouras

Coordenador médico - Unidade de Terapia Intensiva - Rede Mater Dei de Saúde