Ministro do TST sofre acidente de carro em Goiás

Ministro Amaury Rodrigues Pinto Junior, do Tribunal Superior do Trabalho (TST) - (crédito: Reprodução/TST)

O ministro Amaury Rodrigues Pinto Junior, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), sofreu um acidente de carro neste sábado (21/12). O veículo onde ele estava saiu da pista, caiu de uma ponte e capotou na BR-060, perto de Rio Verde, no Goiás.

Leia também: Desembargadores são afastados do TJMT por suspeita de venda de sentenças

Segundo informações do G1, haviam três pessoas no carro. O Hospital Municipal Universitário, onde o ministro está sendo atendido, informou que ele está "consciente, orientado, verbalizando, e com sinais vitais estáveis".

As outras duas ocupantes do carro estão estáveis. Uma delas, de 52 anos, foi encontrada fora do veículo, com dores no abdômen e no tórax. A outra, de 48, estava dentro do carro, mas relatou dores no ombro esquerdo e precisou ser imobilizada antes de ser levada ao hospital.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) explicou ao G1 que o veículo caiu sobre o Rio Bom Sucesso. O ministro, que conduzia o veículo, perdeu o controle da direção. O grupo retornava de Campo Grande para Brasília. As causas do acidente estão sendo investigadas.