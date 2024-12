STF mantém prisão de radialista que quebrou tornozeleira e xingou Moraes

O Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a prisão preventiva do radialista Roque Saldanha, preso pela Polícia Federal na sexta-feira (20/12) em Colatina (ES).

A audiência de custódia foi conduzida, na manhã deste sábado (21/12), por um juiz auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que havia determinado a prisão do radialista, no fim de novembro.

A prisão de Roque Saldanha foi baseada em 57 descumprimentos de medidas cautelares do suspeito. Após a decretação da prisão, ele apareceu em um vídeo segurando a tornozeleira eletrônica que deveria estar utilizando, enquanto fazia ataques a Moraes.

As violações das cautelares, como não carregar a tornozeleira eletrônica e ultrapassar o perímetro determinado pelo STF, foram registradas pelo Núcleo Geral de Monitoramento do Estado de Minas Gerais.

Enfia no c*

Saldanha gravou um vídeo, na terça-feira (26/11), segurando a tornozeleira eletrônica que deveria estar utilizando, enquanto proferia ataques a Moraes, referindo-se a ele como “vagabundo” e “safado”.

No vídeo, ele se autointitula membro da “bancada da bala” e mantém o tom agressivo em suas falas contra o ministro, relator dos processos no STF. Saldanha foi alvo da operação Lesa Pátria no ano passado e ficou detido por 10 dias. “O senhor é safado, porque 'tava' vendendo sentenças para políticos (em seu apartamento). A diferença é que eu sou homem e você é safado, pilantra, rapaz. Nem em Brasília no 8 de janeiro eu estava, rapaz”, disse.

“O senhor está sabendo que eu não posso usar isso mais (a tornozeleira), porque minha perna 'tava' toda ‘comida’, tem fotos e vídeos protocolados no processo (sic). Estado Democrático de Direito do c* do senhor, da 'caçapa do seu c*, entendeu. Pega essa tornozeleira e abre seu c* e enfia lá dentro, rapaz. Eu sou homem. Se você quiser conversar só eu e o senhor, (só) nós dois juntos. Você confia muito na (Polícia) Federal. Inclusive, esses delegados tem que tomar vergonha na cara, porque ficam trabalhando em prol de bandido do STF”, disse Saldanha no vídeo.