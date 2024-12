Lula destaca respeito e harmonia entre poderes em discurso de Natal

Em tradicional discurso da véspera de Natal, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), destacou a relação entre os Três Poderes e os governos estaduais e municipais. No pronunciamento realizado em cadeia nacional nesta segunda-feira (23/12), o chefe do Executivo disse que o diálogo e trabalho conjunto com outras esferas do poder público é a “base de tudo o que fazemos”.

“Sempre acreditei que governar é cuidar das pessoas, cuidar de todos os brasileiros e brasileiras, com um olhar especial com aqueles que mais precisam. A base de tudo o que fazemos é o diálogo e o trabalho conjunto do governo federal com a sociedade, os governos estaduais e as prefeituras. É o respeito e a harmonia entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. É a defesa intransigente da democracia”, destacou o presidente, durante o discurso.

Lula, que foi submetido recentemente a duas cirurgias para drenar um hematoma da cabeça, aproveitou para agradecer às orações e às mensagens de carinho recebidas durante a emergência médica e reforçar estar em boas condições de saúde. “Graças a essa corrente de solidariedade, estou ainda mais firme e mais forte para continuar a fazer o Brasil dar certo”, disse.

Ainda destacou questões relacionadas à segurança alimentar e ao emprego, em ano marcado pelo debate sobre a duração da jornada de trabalho, Proposta de Emenda Constitucional 6x1, que não avançou no Congresso Nacional.

“Esse é o momento de renovarmos a nossa esperança. Esperança em um país mais justo, um Brasil sem fome, onde cada mulher e cada homem tenha trabalho digno e tempo para acompanhar o crescimento de seus filhos. Que cada mãe e cada pai tenha a felicidade de saber que os seus filhos estão bem cuidados, saudáveis e protegidos”, reforçou.

Ao final do discurso, Lula – que chega à metade do terceiro mandato – disse que ainda tem “muito a fazer” nos próximos dois anos no Palácio do Planalto. “Estamos colhendo os frutos do nosso trabalho, mas é preciso continuar plantando. Semear e adubar, irrigar e cuidar, sempre e sempre. Em 2025, redobraremos nossas forças para o plantio. E que a colheita seja cada vez mais generosa”, completou o presidente.