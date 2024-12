Lula manifesta solidariedade aos familiares das vítimas de acidente aéreo no RS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou uma nota em seu perfil na rede social X (ex-Twitter), expressando solidariedade aos familiares das pelo menos nove pessoas que perderam a vida na manhã deste domingo (22/12), em acidente aéreo ocorrido na cidade de Gramado, na região da Serra Gaúcha.

Leia também: Queda de avião em Gramado deixa 9 pessoas mortas

“Minha solidariedade aos familiares das vítimas fatais da queda de um avião no centro de Gramado, no Rio Grande do Sul. Espero que os feridos tenham uma rápida recuperação. A Aeronáutica investiga as causas do acidente e o governo federal está à disposição do governo do estado e autoridades locais para esclarecermos o mais breve possível”, escreveu Lula.

Minha solidariedade aos familiares das vítimas fatais da queda de um avião no centro de Gramado, no Rio Grande do Sul. Espero que os feridos tenham uma rápida recuperação. A Aeronáutica investiga as causas do acidente e o governo federal está à disposição do governo do estado e… — Lula (@LulaOficial) December 22, 2024

O avião caiu em uma região movimentada da cidade que é considerada a mais turística do Rio Grande do Sul. Felizmente, o acidente ocorreu em um horário com menor circulação de pessoas. Apesar disso, a aeronave atingiu a chaminé de um prédio e caiu em uma loja na Avenida das Hortênsias.

Leia também: Veja modelo de avião que caiu em Gramado

No início da tarde, o governador do estado, Eduardo Leite, disse que duas pessoas estavam em estado grave e que o governo atua para enviar maquinário especializado ao local para fazer a remoção dos corpos e da estrutura da aeronave.