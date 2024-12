Morre Alceu Collares, ex-governador do Rio Grande do Sul, aos 97 anos

O ex-governador do Rio Grande do Sul Alceu Collares morreu, na madrugada desta terça-feira (24/12), aos 97 anos, em Porto Alegre. Ele estava internado no Hospital Mãe de Deus desde 16 de dezembro devido a complicações causadas por pneumonia, que evoluíram para falência múltipla de órgãos. A informação foi confirmada pela unidade hospitalar em nota oficial, que expressou condolências à família e amigos do ex-governador.

“O Hospital Mãe de Deus comunica com pesar o falecimento do ex-governador Alceu de Deus Collares nesta terça-feira (24), às 2h40min, em decorrência de falência múltipla de órgãos. Aos 97 anos, ele havia sido internado no dia 16 de dezembro. Consternados, expressamos nossas condolências à família e amigos, compartilhando a dor pela perda”, diz a nota.

Collares foi uma das figuras mais emblemáticas do movimento trabalhista brasileiro e, em sua trajetória política, marcou a história do estado ao se tornar o primeiro e único homem negro a ocupar o cargo de governador do Rio Grande do Sul, entre 1991 e 1995, período no qual o estado não tinha reeleição. Além disso, ele foi prefeito de Porto Alegre, deputado federal e vereador na capital gaúcha.

O ex-governador era um dos fundadores do Partido Democrático Trabalhista (PDT), ao lado do ex-governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, e esteve à frente de diversos projetos importantes no estado. Seu governo ficou marcado por ações voltadas à justiça social, como a implementação dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), iniciativa pioneira para a educação em tempo integral.

Nos últimos anos, Collares enfrentou sérias complicações de saúde. Em 2016, foi diagnosticado com enfisema pulmonar e, desde então, há oito anos, sua saúde vinha se deteriorando. Em novembro deste ano, foi acometido por uma pneumonia, o que agravou ainda mais seu quadro clínico.

A morte de Collares gerou homenagens de líderes políticos nas redes sociais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou seu pesar por meio de suas redes sociais. "Nos despedimos nesta madrugada de Alceu Collares, um dos grandes políticos brasileiros. Gaúcho de Bagé, foi o único governador negro do Rio Grande do Sul e um dos fundadores do PDT ao lado de Leonel Brizola. Sempre defendendo os trabalhadores e as causas trabalhistas do país, Collares deixa um grande legado para o Brasil. Meus sentimentos aos familiares e admiradores deste grande brasileiro."

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), também expressou sua tristeza pela perda e decretou luto oficial de três dias no estado. “Seu legado de luta pela justiça social, pelos direitos dos trabalhadores, pela educação, com a construção dos Cieps, ação pioneira de escola em tempo integral, e pelo desenvolvimento do Rio Grande do Sul, seguirá como inspiração para todos nós”, disse Leite em sua homenagem.

