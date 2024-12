Defesa de Daniel Silveira pede para Moraes reconsiderar prisão

Daniel Silveira foi condenado em abril de 2022 a oito anos e nove meses em regime fechado, pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo - (crédito: Nilson Bastan/Agência Câmara)

A defesa de Daniel Silveira pediu para que o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes reconsiderar a prisão do ex-deputado. Ele voltou a ser preso na terça-feira (24/12), após a constatação de que o ex-parlamentar descumpriu as condições impostas para que permanecesse em liberdade.

“Seja disponibilizado à defesa, um número direito de servidor, ou até do próprio ministro, para, em caso de nova emergência médica, pedir autorização e opinião se o caso é de urgência ou não, para que, somente após o deferimento, correr ao hospital, se ainda estiver vivo”, diz a defesa, em pedido que a CNN teve acesso, na quarta-feira (25/12).

Os advogados reafirmaram que Silveira descumpriu a determinação porque precisou ir ao hospital. Entre as exigências para a liberdade provisória estava a proibição de sair da cidade e a obrigação de se recolher à sua residência no período noturno, das 22h00 às 6h00, incluindo sábados, domingos e feriados.

No entanto, segundo Alexandre de Moraes, Daniel Silveira desrespeitou as condições logo no primeiro dia de liberdade condicional e somente retornou à residência às 2h10 da manhã.

Na avaliação do ministro do STF, o comportamento de Silveira demonstra “total desrespeito ao Poder Judiciário e à legislação brasileira”. Conforme o magistrado, o ex-deputado já infringiu medidas cautelares ao menos 227 vezes, desde a fase inicial do processo criminal.



Após audiência de custódia realizada na terça-feira (24/12), Alexandre de Moraes manteve a prisão de Daniel Silveira. O ministro afirmou que o ex-deputado “tão somente utilizou sua ida ao hospital como verdadeiro álibi para o flagrante desrespeito as condições judiciais obrigatórias para manutenção de seu livramento”.

Daniel Silveira foi condenado em abril de 2022 a oito anos e nove meses em regime fechado, pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. Desde outubro, o ex-deputado cumpria pena em regime semiaberto.

Alexandre de Moraes determinou o retorno de Silveira à prisão em Bangu 8, em regime fechado.