Lula mostra jabutis da Granja do Torto: "Responsabilidade de cuidar"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apareceu nas redes sociais da primeira-dama, Janja Lula da Silva, mostrando reformas em local onde ficam animais na Granja do Torto, nesta quarta-feira (25/12). De acordo com ele, os animais estavam em condições precárias no início do ano passado.

"Isso aqui era um lugar em que a gente tinha carpa e que a gente tinha esse jabuti. Quando chegamos, eles estavam um pouco abandonados, reparamos para refazer esse córrego para as carpas e mandamos os jabutis e tartarugas para o zoológico para eles ficarem cuidados até a gente fazer o espaço deles aqui", disse o presidente. Os animais ficaram no Distrito Federal enquanto ocorriam as obras.



Janja também comentou sobre o estado dos animais. "No início de 2023, encontramos vários jabutis descuidados, alguns machucados, com o casco quebrado e sem a devida atenção, e as emas com uma alimentação nada adequada", relembrou.

Lula ainda ressaltou que as obras no local são públicas e beneficiarão outros presidentes. "Isso aqui não é de um presidente da República, isso aqui é uma coisa que deve servir a todos os presidentes da República, ao Estado brasileiro, porque isso aqui não é propriedade particular de ninguém, é propriedade pública que o governante tem que ter responsabilidade de tomar conta e cuidar com muito carinho e amor", disse.

Além do córrego para as carpas, também foi feito uma espécie de "minipraia", com areia, para que as tartarugas tenham onde desovar. "Essa areia aqui é uma tentativa para a gente ver se elas vão conseguir desovar aqui, vamos ver se a gente vai conseguir colher os ovos das tartarugas, com a promessa de que ninguém vai comer ovo de tartaruga nessa casa, a gente vai criar as tartarugas e depois podemos fazer doações para o zoológico", explicou o presidente.