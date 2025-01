Ex-vereadora se pronuncia sobre retirada de privada do gabinete

Ex-vereadora Janaína Lima (PP) mandou retirar vaso sanitário do gabinete que ocupava na Câmara Municipal de São Paulo - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Após a repercussão de vídeo onde uma equipe retira a privada de um gabinete da Câmara Municipal de São Paulo, a ex-vereadora Janaína Lima (PP), que ocupava a sala, se pronunciou nas redes sociais. Em vídeo, ela diz que a história foi noticiada com "deboche e desrespeito"

Um vídeo, publicado pelo jornal Folha de S. Paulo na quarta-feira (1º/1), mostra o momento em que uma equipe profissional retira um vaso sanitário e duas pias do gabinete. Imagens foram obtidas pela câmera de segurança do local.

Janaína declarou que os itens retirados foram instalados com dinheiro próprio e que não faziam parte do patrimônio público do gabinete. “Obviamente que nem eu, nem meus assessores precisamos de privada”, afirmou.

A ex-vereadora ainda apontou que, em oito anos de mandato, economizou mais de R$ 9 milhões dos recursos do legislativo municipal.

Segundo a representante do PP, a decisão de retirar a privada foi tomada após consulta aos advogados, que afirmaram ser importante desinstalação das mudanças da parte hidráulica. “A parte hidráulica da Câmara é uma coisa sensível”, argumentou. Ela ainda afirmou que outras melhorias feitas com recurso próprio, como equipamentos de isolamento acústico e novo piso, foram mantidas.

Janaína Lima foi eleita como vereadora em 2016 e 2020, pelo Partido Novo. Em 2024, ela tentou a reeleição pelo PP, mas não foi eleita.

Sucessor brinca com repercussão



Novo ocupante do gabinete, o vereador Adrilles Jorge (União Brasil) brincou com o assunto. “Qualquer coisa, a gente usa um penico comunitário”, brincou. O novo ocupante do gabinete confirmou que a antecessora fez uma reforma estruturante e que retirou os equipamentos, mas disse que não iria “entrar nesse mérito”.

“Agora a questão é: por que tanta preocupação com os gabinetes?”, questionou Adrilles. “Arrancaram a privada do meu futuro gabinete, mas tudo bem. Tem banheiro nos corredores. Reza a lenda que privada privativa é coisa de pequeno burguês. O gabinete tá ótimo, e o importante é o trabalho efetivo e espartano meu e de minha equipe”.

Eleito pela primeira vez, o jornalista Adrilles Jorge se tornou conhecido após participação na 15ª edição do Big Brother Brasil. Posteriormente, o ex-BBB passou a integrar a equipe da Jovem Pan. O comentarista foi demitido em 2022 após fazer gesto utilizado como saudação nazista.