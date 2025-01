Prefeito é preso momentos antes de assumir cargo no Ceará

José Braga Barrozo (PSB), conhecido como Braguinha, foi preso nessa quarta-feira (1º/1) momentos antes de tomar posse na cidade de Santa Quitéria (CE). O político havia sido reeleito no município e é investigado por suspeita de envolvimento com uma facção criminosa, que teria atuado em favor da sua chapa nas eleições municipais de 2024.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A prisão, conduzida pela Polícia Federal e pela Polícia Civil do Ceará, se deu em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). Além da prisão, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa do prefeito, em Fortaleza (CE).

A chapa presidida pelo filho de Braguinha, Joel Barroso, foi eleita por 7 votos a 6 para presidir a nova Mesa Diretora. Assim, Barroso foi empossado como prefeito interino do município.

"Tendo em vista a decisão oriunda da Justiça Eleitoral do Ceará, que cautelarmente afastou o prefeito e o vice-prefeito eleitos, impedindo o exercício do mandato eletivo, hei por bem dar prosseguimento ao rito de sucessão legal para ocupação do cargo de prefeito da cidade de Santa Quitéria", declarou a vice-presidente da Mesa Diretora, Dra. Emanuela Barbosa.

O vice-prefeito do município, Francisco Gardel Mesquita Ribeiro (PSB), conhecido como Gardel Padeiro, também é investigado no mesmo processo por envolvimento com uma facção criminosa.

"Foi apurado que chefes de uma organização criminosa, com apoio financeiro e logístico de outros investigados, atuaram para beneficiar candidatos específicos no município de Santa Quitéria/CE. Entre os crimes identificados estão ameaças diretas, ameaça a moradores e uso indevido de recursos públicos para atender aos interesses do grupo criminoso", disse a PF em nota.