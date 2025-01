CGU aponta falta de transparência em metade das ONGs que receberam verba federal

A Controladoria-Geral da União (CGU) identificou que metade das 26 organizações não-governamentais (ONGs) avaliadas em um relatório apresenta falhas na transparência sobre a aplicação de recursos oriundos de emendas parlamentares. O documento, elaborado a pedido do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi entregue na quinta-feira (2/1) pela Advocacia-Geral da União (AGU).

O levantamento da CGU, realizado por amostragem, selecionou 26 ONGs de um universo superior a 600 entidades que receberam repasses de emendas parlamentares. A escolha das entidades avaliadas baseou-se no volume de recursos recebidos.

Leia também: Flávio Dino libera o pagamento das emendas parlamentares



De acordo com o relatório, 13 ONGs , ou seja, 50%, não possuem mecanismos adequados de transparência ou deixam de divulgar informações; 9 (35%) apresentam dados de forma incompleta, com informações desatualizadas ou relacionadas apenas a algumas emendas. E apenas 4 (15%) cumprem os critérios de transparência, oferecendo informações acessíveis, detalhadas e completas.

O documento também esclarece que sete entidades, embora constem com reservas de recursos a partir de dezembro de 2023, não foram incluídas na análise devido à ausência de pagamentos no período de 2020 a 2024. A CGU ressaltou que nenhuma das ONGs avaliadas apresenta restrições ou irregularidades registradas no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) ou na lista de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM).

O relatório fornece subsídios importantes para o julgamento das ações no STF que tratam da transparência no repasse de recursos via emendas parlamentares, tema central na agenda do tribunal.

Dino é o relator de ações que questionam a transparência no uso dessas verbas públicas. Desde agosto do ano passado, o ministro tem cobrado do Executivo e do Legislativo um modelo mais transparente de controle das emendas pagas pela administração pública. O magistrado, inclusive, já restringiu alguns pagamentos, mas, após uma análise minuciosa, liberou com algumas ressalvas.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular