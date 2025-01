Vereador mineiro é flagrado dirigindo com sintomas de embriaguez

O presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi flagrado dirigindo na contramão e com sintomas de embriaguez na noite de domingo (5/1).

Segundo o boletim de ocorrência, Glayson Johnny, de 56 anos, foi flagrado por policiais militares fazendo uma conversão proibida e trafegando na contramão de direção.

O vereador foi parado e afirmou aos policiais que estava viajando com uma mulher, em veículos diferentes, rumo a São Paulo. Segundo o parlamentar, ele notou estar sendo seguido por dois carros e pegou a contramão da via pública para fugir.

Durante revista pessoal, nada foi localizado. O boletim de ocorrência ainda narra que o vereador estava com hálito etílico, mas o motorista negou fazer o teste do bafômetro.

Como muitas pessoas estavam no local e começaram a filmar a situação, o homem foi conduzido para outro local.

Em conversa com os policiais, o homem ainda afirmou que bebeu três latas de cerveja uma hora antes de ser abordado. O veículo foi liberado e multas foram feitas pela polícia.

Em nota publicada nas redes sociais, o vereador informou que não houve prisão ou indício de qualquer prática de crime, como embriaguez no volante, e esclareceu que ele sequer foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Veja a nota:





O boletim de ocorrência não cita se o parlamentar permaneceu preso. Em nota, a Polícia Civil A Polícia Civil informou que as medidas administrativas cabíveis foram adotadas pela Polícia Militar. A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Câmara Municipal de Santa Luzia e aguarda retorno.

Outra ocorrência



Em abril de 2023, o vereador foi flagrado pela Polícia Militar dirigindo uma ambulância com sinais de embriaguez. Ele se recusou a fazer o teste de bafômetro e foi levado para a 150ª Cia do 35º Batalhão da PM.

A PM diz ter recebido denúncias de um homem dormindo na direção do veículo próximo do bairro Carreira Comprida e uma viatura foi enviada para averiguar a situação. Militares encontraram a ambulância em velocidade inferior ao limite da via fazendo zigue-zague, chegando a parar no meio da via antes de arrancar.

A parada do veículo foi solicitada, mas Johnny não teria obedecido, seguindo até a Avenida Frimisa, onde estacionou na segunda ordem de parada.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o vereador apresentava sinais de embriaguez, como andar cambaleante, hálito etílico e olhos vermelhos, mas se recusou a fazer o teste de bafômetro e foi conduzido para a 150ª Cia do 35º Batalhão da PM. O veículo foi removido para um pátio filiado ao Detran.