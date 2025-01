Lula decide demitir Paulo Pimenta da Secretaria de Comunicação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu, nesta terça-feira (7), demitir o ministro Paulo Pimenta da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom). A informação foi confirmada ao Correio por fontes ligadas à Presidência. Pimenta ficará no cargo até esta quarta-feira (8), quando os ataques de 8 de janeiro completam dois anos.

Pimenta participará da cerimônia realizada no Palácio do Planalto em relação aos atentados. Após o evento, o ministro deixa o cargo e sai de férias. O novo ministro será o publicitário Sidônio Palmeira. De acordo com informações obtidas pela reportagem, a demissão foi acertada entre Lula e Pimenta e sairá no Diário Oficial como afastamento a pedido.

O governo pretende agora mudar a estratégia de comunicação mirando principalmente a popularidade de Lula e de sua gestão com foco nas eleições de 2026. A avaliação é de que existem ruídos e fatos mal explicados em relação a economia e outras ações.

Novo ministro





Lula vinha reclamando publicamente da comunicação do governo, e espera que Sidônio possa melhorar a divulgação das ações do governo. Ainda não há definição sobre o destino de Pimenta, se assumirá outra pasta ou voltará à Câmara dos Deputados.





“Nesses dois anos de governo, já fiz muito mais entregas de políticas públicas para a sociedade do que fiz nos oito anos anteriores. Mas eu sinto que, cada vez que eu viajo, converso, que atendo ministro, que nós não estamos entregando de forma adequada para que a sociedade tenha as informações daquilo que fizemos”, declarou durante evento do PT no início de dezembro.





Sidônio comandou a campanha eleitoral de Lula em 2022. Ele já vem atuando como conselheiro em ações de comunicação do governo desde o final do ano passado, como no pronunciamento de final de ano do presidente e em vídeo ao lado do agora presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, no qual promete autonomia ao BC.

Sidônio está em Brasília e visitou o Palácio do Planalto ontem (6), acompanhado de sua equipe. Ele também se reuniu com Pimenta. Os dois preparam a transição na Secom, em movimento que inicia a reforma ministerial esperada para o início deste ano.