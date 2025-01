"Segundo tempo está começando", diz novo ministro da Secom

O futuro ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, declarou nesta terça-feira (7/1) que o governo está iniciando um “segundo tempo” na comunicação. Ele foi confirmado hoje para substituir Paulo Pimenta na chefia da pasta, após encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Sidônio falou pela primeira vez em público sobre a indicação ao cargo para jornalistas no Palácio do Planalto, ao lado de Pimenta, no gabinete da Secom. A troca será realizada até semana que vem, segundo os dois.

Leia também: Lula decide demitir Paulo Pimenta da Secretaria de Comunicação

“Eu faria até um paralelo que é um segundo tempo que estamos começando. Terminou o primeiro tempo, estamos começando o segundo tempo”, enfatizou Sidônio. “É como uma corrida também de baliza, que (Pimenta) vai entregar. E acho que já estou pegando, já tem um avanço, uma evolução, e que a gente vai pegar para a frente”, acrescentou.

O presidente Lula bateu o martelo hoje sobre a troca na Secom. Ele já vinha reclamando da comunicação do governo, e a entrada de Sidônio era dada como certa desde o fim do ano passado. Publicitário, o novo ministro chefiou a campanha eleitoral do petista em 2022.

“Eu sou uma pessoa que nunca trabalhou em governo. Eu venho da iniciativa privada, sou publicitário. Alguns chamam de marqueteiro. Eu não gosto muito do termo marqueteiro porque fica parecendo que a gente vai transformar qualquer coisa no melhor, mas não é isso. Acho que a gente tem que divulgar as características, no caso de um candidato. Na verdade eu sou publicitário, essa é a minha área”, afirmou ainda.

Sidônio prometeu manter a transparência e o diálogo do governo com a mídia e com a população, e disse que a prioridade da sua gestão será equilibrar “a expectativa, a gestão e a percepção popular” sobre as ações do governo federal.

O novo ministro destacou ainda que a comunicação não deve se concentrar apenas na Secom, mas que todas as pastas devem atuar também no diálogo com o público.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“É importante que a gestão não seja analógica, que ela se comunique com as pessoas que estão sendo atendidas”, disse o publicitário. “É um papel e uma obrigação do governo comunicar o que foi feito. Até para as pessoas poderem usufruir dos feitos do governo”, emendou.

Pimenta, por sua vez, disse que vai tirar férias e que discutirá seu futuro no governo com o presidente Lula apenas quando voltar.