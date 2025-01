Moraes afirma que o "golpismo não está vencido" no país

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que o "golpismo não está vencido no país". As declarações ocorreram durante evento da Corte em alusão aos dois anos dos atentados de 8 de janeiro. Para o magistrado, tomados por um sentimento de impunidade nas redes sociais, extremistas decidiram partir para ataques contra os Três Poderes.

"Todos nós achávamos que o golpismo, esse novo populismo digital extremista, tinha se dado por vencido. E nós erramos. Porque não estava vencido, e não está vencido. Não estava vencido e no 8 de janeiro isso foi demonstrado", disse o magistrado.

Moraes criticou a atuação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), falando em "corpo mole" por parte da corporação para coibir atos antidemocráticos. Ele também citou atos que ocorreram em frente a quartéis militares exigindo intervenção por parte dos integrantes das forças armadas.

"Não houve uma manifestação livre, não houve uma manifestação democrática. Houve uma tentativa de golpe, uma tentativa de golpe filmada pelos próprios golpistas. O sentimento de impunidade e a loucura total das redes sociais fez com que os próprios criminosos se filmassem praticando os crimes e postassem convocando novos criminosos a aderirem à tentativa de golpe", disse o magistrado.

O ministro destacou ainda que "o Brasil não é terra sem lei" e que as plataformas de redes sociais terão de respeitar os princípios legais e as normas determinadas para as empresas para que possam atuar no Brasil.