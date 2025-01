Ex-prefeito de Montes Claros será transferido para hospital em Brasília

O ex-prefeito de Montes Claros, Humberto Souto (sem partido), de 90 anos, deve ser transferido para o Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, nesta quinta-feira (9/1). Ele está internado na Santa Casa da cidade do Norte de Minas Gerais desde 22 de dezembro, quando sofreu um acidente vascular cerebral (ACV ), a nove dias de concluir o seu segundo mandato à frente da prefeitura.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Humberto Souto segue em recuperação e apresentou melhora do quadro, conforme o neurocirurgião Marcílio Monteiro, que cuida do político.

A transferência do ex-prefeito para o hospital do Distrito Federal foi anunciada pelo próprio médico na útima sexta-feira (3/1). Ele esclareceu que a transferência, a ser feita por transporte aéreo médico, foi decidida pela família do ex-prefeito, visando a reabilitação neurológica do paciente. Foi considerado também que Brasília tem hospital com especialidade para esse tipo de tratamento de vitimas de AVC. Além disso, três filhos de Souto moram em Brasília.

Ainda na sexta-feira passada foi divulgado que o transporte do paciente para ficaria na dependência de abertura de vaga na unidade de saúde e do acerto entre as equipes médicas.

A família de Humberto Souto convocou para esta quinta-feira, às 10h, uma entrevista de representante da equipe médica que cuida do político. A expectativa é que sejam divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde do ex-prefeito e sobre a transferência.

Carreira política

Com mais de 60 anos de vida pública, Humberto Souto exerceu sete mandatos de deputado federal e foi ministro e presidente do Tribunal de Contas da União (TCU). Ele elegeu o seu sucessor na prefeitura, Guilherme Guimarães (União Brasil).

Por causa do estado de saúde do ex-gestor municipal, a tradicional festa de réveillon de Montes Claros, que seria realizada na Lagoa do Interlagos, na noite de 31 de dezembro, foi cancelada. Na transmissão de cargo para Guilherme Guimarães, em 1º de janeiro, Humberto Souto foi representado pelo presidente da Câmara Municipal, Junior Martins (PP).

Na última sexta-feira, o médico Marcílio Monteiro afirmou que o ex-prefeito, após sofrer um AVC grave, teve uma “melhora significativa”. “Ele já vinha nesse processo de melhora. Mas, hoje, nós consideramos que ele mudou de fase (do tratamento) do AVC. Ele está entrando em uma (nova) fase em que nos preocupamos mais com a reabilitação”, assegurou o neurologista.

Monteiro informou ainda que, na semana passada, Humberto Souto recebeu um procedimento de traqueostomia, que visa facilitar a respiração e a reabilitação. “Ele tem movimentos ativos e objetivos no lado direito do corpo. Ele atende ao comando, ele interage, ele manifesta emoções. Então, consideramos que ele está em processo contínuo de melhora”, detalhou.