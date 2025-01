Lula: maridos são "mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres"

O 8 de janeiro é marcado, este ano, não pela violência e por ataques contra a democracia, como em 2023, mas por eventos públicos no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal (STF). Obras de arte e outras peças, como o emblemático relógio do século 18, depredadas durante os atos golpistas foram restauradas e relançadas nesta quarta.

