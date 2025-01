Lula diz que fará reunião sobre Meta e pede respeito à soberania do Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (9/1) que fará uma reunião hoje para discutir o anúncio realizado pela Meta, dona do Instagram e do Facebook, sobre o fim do serviço de checagem de informações.

O petista criticou o anúncio do CEO da Meta, Mark Zuckerberg, e argumentou que a soberania dos países deve ser respeitada.

“Eu vou fazer uma reunião hoje para discutir a questão da Meta. Eu acho que é extremamente grave as pessoas quererem que a comunicação digital não tenha a mesma responsabilidade do cara que comete um crime na imprensa escrita”, disse Lula a jornalistas ao visitar a galeria dos ex-presidentes, no térreo do Planalto.

“É como se um cidadão pudesse ser punido porque ele faz uma coisa na vida real, e pudesse não ser punido porque ele faz a mesma coisa na digital”, acrescentou o presidente.

Críticas à regulamentação



Na terça-feira (7), Zuckerberg publicou um vídeo anunciando o fim do serviço de checagem de informação presente em suas plataformas, que será substituído por notas da comunidade, modelo adotado pelo X, do bilionário Elon Musk.

Porém, Zuckerberg também afirmou que países da América Latina têm “tribunais secretos” que atuam para censurar as redes, e prometeu atuar em conjunto com o governo de Donald Trump para inibir propostas de regulamentação das redes pelo mundo.

“O que nós queremos, na verdade, é que cada país tenha a sua soberania resguardada. Um cidadão, dois cidadãos, três cidadãos não podem achar que podem ferir a soberania de uma nação”, destacou o presidente Lula.