Novo plano de atentado contra Lula e Moraes é investigado pela polícia

A Polícia Federal e a Polícia Civil e através da Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento (DPCEV) estão investigando uma nova ameaça de morte contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Conforme apurado pelo Correio, as forças de segurança receberam uma denúncia anônima de que um atentado seria realizado em janeiro. No ato seriam utilizadas granadas, explosivos e um fuzil. Agora, a polícia tenta identificar quem está por trás do planejamento e como ele seria realizado.

Lula e Moraes são alvo constante de ameaças



Em novembro, a Polícia Federal revelou um plano de golpe que pretendia matar o presidente Lula. O grupo criminoso que arquitetou o plano era composto por militares e um policial. O plano recebeu o nome de Punhal Verde Amarelo e o objetivo era assassinar Lula envenenado. O vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes também eram alvo dos criminosos.

Em fevereiro do passado, a Polícia Federal realizou operação contra um jovem, identificado como André Luiz, acusado de ameaçar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).