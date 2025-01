Do Uruguai ao Japão: Lula tem oito viagens programadas em 2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem oito viagens internacionais no radar para este ano, embora ainda em recuperação de uma cirurgia na cabeça. Os compromissos incluem visitas de Estado já confirmadas e a participação em fóruns mundiais, como o G20 e a Assembleia-Geral das Nações Unidas. Assim que for liberado pela equipe médica, o petista deve retomar a costumeira agenda internacional, contudo em um ritmo menor do que nos anos anteriores.

Os compromissos previstos começam em março, e a expectativa é que Lula já tenha recebido a liberação para voos longos até lá — a cicatrização completa para a cirurgia realizada em dezembro leva entre 45 e 60 dias. No dia 1º, toma posse Yamandú Orsi como presidente do Uruguai. O político é próximo ao ex-presidente uruguaio José "Pepe" Mujica, aliado de longa data de Lula, que anunciou nesta semana ter deixado o tratamento contra o câncer. A doença começou no esôfago, mas se espalhou pelo corpo de Mujica, atingindo também o fígado. "O que eu peço é que me deixem em paz. Não peçam mais entrevistas, nem nada. Meu ciclo acabou. Sinceramente, estou morrendo. E o guerreiro tem direito ao seu descanso", declarou em entrevista ao jornal Búsqueda.

Lula esteve no Uruguai no início de dezembro, antes da cirurgia de emergência, para participar da Cúpula do Mercosul. Ele também visitou Mujica, a quem condecorou com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, maior honraria concedida pelo Brasil a cidadãos estrangeiros. Dias antes, em novembro, o mandatário recebeu Orsi, já eleito, para um encontro no Palácio do Planalto.

Ásia

Outro destino programado é o Japão, onde o petista fará uma visita de Estado. Ele foi convidado pelo primeiro-ministro Fumio Kishida, que veio ao Brasil em maio do ano passado e foi recebido com honras no Palácio do Planalto. A viagem de Lula ocorre em um ano importante para os dois países.

"Acho que foi um avanço extraordinário na relação Brasil-Japão que vamos completar 130 anos de relações diplomáticas, 130 anos. O primeiro-ministro me convidou para ir ao Japão em 2025. Em 2025, a gente completa uma parceria estratégica que a gente faz e vai ter o Ano da Cultura Brasil-Japão", declarou Lula ao lado de Kishida. O presidente deve levar ainda empresários ao país asiático, e cobrar a instalação de uma fábrica de semicondutores no Brasil.

Ao deixar o Japão, Lula também pretende ir ao Vietnã. O petista esteve com o premiê vietnamita, Pham Minh Chinh, em novembro do ano passado, durante a Cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Na ocasião, os países elevaram as relações bilaterais para uma parceria estratégica, e Chinh convidou Lula a visitar seu país em 2025. O petista também pode participar, em março, da Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), realizada em Honduras.

Já em junho, Lula deve ir para a Argentina, onde ocorre a 66ª Cúpula do Mercosul. Também pretende realizar uma visita de Estado à França, reunindo-se com o presidente Emmanuel Macron. Caso se confirme, será a segunda ida do petista ao país europeu. Em 2023, Lula esteve na Cúpula para um Novo Pacto Financeiro Global, em Paris. No ano passado, Macron fez uma visita de Estado ao Brasil, e conheceu a Amazônia, ao lado de Lula.

Finalmente, em novembro, ocorrem dois eventos dos quais Lula tradicionalmente participa: a Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova York, e a Cúpula do G20, que será na África do Sul neste ano. No ano passado, Lula teve de cancelar sua participação no G20, realizado na Rússia, após sofrer um acidente doméstico no Palácio da Alvorada e bater a cabeça.

O presidente vem reduzindo o ritmo das viagens internacionais desde o início do mandato. Em 2023, esteve em 24 países. Já no ano passado, foram 13. Ao menos três compromissos foram cancelados por conta do ferimento na cabeça que Lula sofreu.