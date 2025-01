Eduardo Bolsonaro critica decisão de Moraes e mostra convite para posse de Trump

Deputado afirma que todos os convidado por Trump receberam o convite do e-mail declarado no pedido de liberação - (crédito: Divulgação/Instagram)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro rebateu a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que pediu que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comprovasse o recebimento do convite para à posse de Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, para ter o passaporte devolvido.

Em vídeo nas redes sociais, Eduardo afirma que todos os convidados receberam o convite para a posse de Donald Trump através do remetente "info@t47inaugural.com info@t47inaugural.com".



Além disso, também declarou que está muito feliz pelo convite, que, de acordo com o deputado, veio diretamente de Trumo. "Esse e-mail daqui foi o que chegou para todo mundo, todos que foram convidados por Donald Trump foram convidados por este e-mail, sendo deste remetente, que é o pessoal do gabinete de Trump, eu não estou aqui fazendo gracinha", afirmou.

Eduardo Bolsonaro ainda declarou que está há muito tempo intermediando a comunicação com o gabinete de Trump e a família para conseguir o convite dele e do pai. "Todo mundo sabe que eu estou nessa intermediação com a família Trump, com o gabinete de transição dele, e estou muito feliz com esse convite. Se fosse para eu falsificar alguma coisa, teria feito lá trás", disse.

O parlamentar ainda ressaltou que os americanos devem estar furiosos com o ministro do STF por divulgar o e-mail na decisão. "Eu imagino que os americanos devam estar muito furiosos com Alexandre de Moraes porque é provável que este e-mail aqui agora esteja com a sua caixa de entrada abarrotada, espero que não, mas porque divulgar este e-mail aqui, torná-lo público", declarou. No entanto, o e-mail descrito na decisão de Moraes já estava exposto na aba FAQ do site, onde é possível fazer o pedido de um ingresso para a posse mediante dados do requerente.