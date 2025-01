Lula conversa com príncipe da Arábia Saudita sobre cooperação energética

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone nesta segunda-feira (13/01) com o príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud. Na oportunidade, eles trataram da cooperação entre os países, principalmente, na área de energia.



O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, está na capital saudita, Riade, para tratar sobre possibilidades de cooperação bilateral no setor energético. Lula, então, disse ao príncipe que recebeu "relato muito positivo" do encontro com o representante do governo.

Lula destacou, ainda, que as relações Brasil-Arábia Saudita estão em um "excelente momento" e o fluxo comercial está crescendo em volume e valor. Segundo o presidente, o país saudita é o "maior parceiro do Brasil no Oriente Médio".



Pela conversa de hoje, os países tem como objetivo comum diversificar intercâmbio com produtos de maior valor agregado, com vistas a fortalecer as cadeias de valor entre os dois países.



Lula também agradeceu o príncipe pela adesão à Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza. Já o príncipe saudita parabenizou o presidente pela realização da Cúpula do G20 no Rio de Janeiro.