Sociedade de Diabetes critica veto de Lula classificação da doença como deficiência

A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) criticou nesta segunda-feira (13/1) o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao projeto de lei que classifica a diabetes mellitus tipo 1 como deficiência.

Questionada pelo Correio, a entidade manifestou “surpresa e indignação” com a medida, e argumentou que pacientes com a doença possuem todos os requisitos para serem considerados pessoas com deficiência. O órgão prometeu ainda agir para que o veto seja derrubado pelo Congresso Nacional.

“A Sociedade Brasileira de Diabetes manifesta surpresa e indignação com o veto integral do Excelentíssimo Presidente da República, Luíz Inácio Lula da Silva, ao Projeto de Lei nº 2.687/2022, que propõe classificar o diabetes mellitus tipo 1 (DM1) como deficiência para todos os efeitos legais”, diz nota enviada pela entidade.

De acordo com o texto, o médico endocrinologista e professor Ruy Lira, que preside a sociedade, continuará em contato com parlamentares e membros do governo para reverter a decisão. Para Lira, os argumentos apresentados por Lula são “equivocados ou não totalmente entendidos”.

“A SBD lembra que as pessoas com DM1 possuem os requisitos necessários para serem classificadas como deficientes, de acordo com o estatuto da PCD (Pessoa com Deficiência). É interessante lembrar que em diversos países, como o Reino Unido, EUA, Finlândia, França, Canadá, Chile, Colômbia, entre outros, as pessoas com DM1 já são definidas como PCD”, diz ainda a entidade.

Leia a nota na íntegra:

