PGR vai analisar pedido de Bolsonaro para ir à posse de Trump

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, foi indicado por Lula (PT) para o cargo; o STF vai decidir com base no parecer da PGR - (crédito: Fellipe Sampaio/STF)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, enviou à Procuradoria-Geral da República (PGR) nesta terça-feira (14) o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para ir à posse de Donald Trump (Republicanos).

Na segunda-feira (13), os advogados de Bolsonaro enviaram ao Supremo um documento em que anexou provas de que o convite recebido pelo ex-presidente é oficial. Há uma reprodução do convite e uma série de explicações sobre a veracidade do e-mail que entrou em contato com a equipe do ex-presidente.

“Neste sentido, o peticionário reafirma seu compromisso em não obstaculizar – como de fato jamais obstaculizou – o andamento das investigações em curso e reafirma sua disposição tanto em cumprir integralmente as medidas cautelares que lhe foram impostas, como em outras eventuais condições impostas por Vossa Excelência”, escreveram os advogados de Bolsonaro.

Assinam o documento os advogados Daniel Bettamio Tesser, Paulo da Cunha Bueno, Celso Sanchez Vilardi, Saulo Lopes Segall, Cesar Oliveira Janoti, Thais Guiimarães e Clayton Edson Soares.



O presidente não sai do país desde o início de 2023, quando foi aos Estados Unidos. Ele permaneceu lá durante a posse de Lula (PT) e os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro daquele ano.

Em fevereiro de 2024, o presidente chegou a dormir duas noites na embaixada da Hungria depois de a Polícia Federal confiscar seu passaporte. A informação, na época, foi revelada pelo jornal norte-americano The New York Times.