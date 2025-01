Invasores atacam quadros de Lula e Dilma em diretório do PT

O diretório do Partido dos Trabalhadores (PT) em Diadema (SP) foi alvo de invasão, furto e atos de vandalismo. Representantes da sigla registraram boletim de ocorrência na terça-feira (14/1). A Polícia Civil faz perícia no local.

No vídeo gravado pelo vereador Dheison Silva (PT), é possível ver armários quebrados e quadros de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff manchados com tinta azul. Portas do diretório foram arrombadas. Além dos atos de vandalismo, os criminosos levaram dois computadores, três CPUs e uma impressora.

Em publicação, o PT São Paulo repudiou o ataque. “É urgente a investigação e punição dos envolvidos neste crime, que pode estar associado à violência política”, escreveu. O PT Brasil também cobrou as autoridades.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que as autoridades investigam o crime como furto. Leia na íntegra.

A Polícia Civil investiga um caso de furto e dano ocorrido na sede do diretório de um partido político localizada na Avenida Piraporinha, em Diadema. Representantes do estabelecimento compareceram nesta terça-feira (14) ao 2º Distrito Policial da cidade, onde registraram um boletim de ocorrência. Segundo relataram, as paredes foram manchadas com tinta, objetos danificados, além do furto de dois computadores, três CPUs e uma impressora. Foi requisitada perícia e coleta de impressões digitais no local para auxiliar na identificação dos envolvidos no crime.