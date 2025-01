Policial que ameaçou a jornalista Natuza Nery é afastado das funções

O Policial Civil Arcenio Scribone Junior, acusado de ameaçar a jornalista Natuza Nery em supermercado de São Paulo, foi afastado das atividades operacionais. Informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) nesta sexta-feira (3/1).

Em nota, a pasta informa que a Polícia Civil de São Paulo instaurou um inquérito para apurar a acusação.

Arcenio é Investigador de Polícia de Classe Especial, Padrão IV. Em novembro, conforme apurado pelo Correio, a remuneração do agente foi de R$ 15.545,82. Após a repercussão, o acusado apagou os perfis nas redes sociais, mas capturas de telas feitas por internautas antes da exclusão mostram postagens que questionam o sistema eleitoral brasileiro e defendem intervenção militar.

Acusação

O caso aconteceu na última segunda-feira (30/12), quando a jornalista estava em supermercado no bairro Pinheiros. O policial, que fazia compras no estabelecimento, teria dito que Natuza e a empresa para a qual trabalha é "responsável pela situação do país" e que pessoas como ela "merecem ser aniquiladas".

A jornalista acionou a polícia por meio do 190 e os dois foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos. Segundo nota, a Corregedoria da Polícia Civil assumiu o caso e fez diligências no local em busca de imagens e testemunhas. Policial nega acusações.