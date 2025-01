Vídeo de Nikolas com críticas à Receita atinge 150 milhões de visualizações

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) alcançou um marco impressionante nesta terça-feira (14/1), ao atingir 150 milhões de visualizações em um vídeo publicado nas redes sociais. Na gravação, o parlamentar critica a nova regra de fiscalização das transações financeiras realizadas via Pix, que prevê o monitoramento de movimentações a partir de R$ 5 mil.

Embora o governo federal tenha reafirmado que não há intenção de implementar uma cobrança sobre o Pix, o tema tem sido alvo de desinformação e debates acalorados. Em seu vídeo, Nikolas não apenas abordou a fiscalização, como também sugeriu que a taxação do sistema pode ser considerada no futuro.

“Pix não será taxado, mas é bom lembrar: a roupinha da China não seria taxada, e foi. Não ia ter sigilo, mas teve. Você seria isento do imposto de renda, não vai mais. Ia ter picanha, não teve”, afirmou o parlamentar, fazendo alusão ao imposto sobre compras internacionais aprovado no ano passado e críticas ao governo federal.

O vídeo, que já acumula mais de 130 milhões de visualizações apenas no Instagram, reflete a capacidade de Nikolas em mobilizar as redes sociais e engajar milhões de seguidores. A declaração veio em um momento em que o governo federal tenta conter boatos sobre possíveis mudanças no funcionamento do Pix, reiterando que a medida tem como foco o combate à lavagem de dinheiro e fraudes financeiras, sem intenção de impor qualquer cobrança direta aos usuários.

Especialistas explicam que a nova regra não afeta a gratuidade do Pix para pessoas físicas e visa fortalecer a fiscalização financeira, especialmente em transações de maior valor. No entanto, críticas como as de Nikolas encontram eco em parte da população, que teme o impacto de medidas futuras.

O debate sobre o Pix continua a gerar discussões intensas, enquanto o governo busca esclarecer os objetivos da fiscalização e combater a disseminação de informações falsas. Já Nikolas Ferreira consolida seu papel como uma das principais vozes de oposição no cenário político, utilizando as redes sociais para atingir uma audiência massiva e influenciar a opinião pública.