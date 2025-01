O que disse Nikolas Ferreira após revogação de ato sobre fiscalização do Pix

Após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciar, nesta quarta-feira (15/1), a revogação de ato que ampliava normas de fiscalização do Pix, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) utilizou as redes sociais para comemorar o recuo do governo e espalhar ainda mais desinformação a respeito do tema. Nikolas havia publicado um vídeo criticando a fiscalização da Receita sobre o pix na última terça (14/1). O vídeo alcançou mais de 200 milhões de visualizações. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A mudança na medida em questão — que tinha por objetivo impedir fraudes e sonegação fiscal e para isso previa monitoramento de movimentações financeiras a partir de R$ 5 mil realizadas por meio da modalidade instantânea de pagamento —, ocorreu devido à repercussão negativa, estimulada por fake news divulgadas a respeito.

Apesar de o governo ter reafirmado que nunca houve intenção de taxar o Pix, internautas passaram a divulgar essas e outras inverdades sobre o tema. Leia também: "Arregou": parlamentares de direita celebram revogação de fiscalização do Pix

“Grande dia”, escreveu o parlamentar, no X, nesta quarta. Em vídeo publicado na plataforma de Elon Musk e no Instagram, ele disse que, após a revogação, o “trabalhador brasileiro” poderia “voltar a usar o Pix sem a lupa do governo”.

Ferreira propaga desinformação ao dizer que “o PT tentou monitorar” o dinheiro de trabalhadores, “principalmente do mais pobre”.

De acordo com a Receita Federal, outras modalidades de pagamento, como cartões de crédito e depósitos, já eram monitoradas quando valores eram maiores que R$ 2 mil, no caso de pessoas físicas, e R$ 6 mil, no caso de pessoas jurídicas. Com as novas regras, movimentações acima de R$ 5 mil, para pessoas físicas, e R$ 15 mil, para jurídicas, seriam apenas incluídas à fiscalização que já existe em outras modalidades. Leia também: Após fake news, governo decide revogar medida sobre fiscalização do pix

A Receita também informou que a intenção nunca foi ter como alvo o pequeno comerciante, como afirmou o parlamentar. Apesar disso, fake news divulgadas desde então em plataformas como X, Tik Tok e Instagram, fizeram com que o governo recuasse da atualização e com que a regra voltasse a ser como antes. Nikolas Ferreira fala, no vídeo, que a “decisão” foi derrubada pois “o povo se uniu na rede social”. “Nunca subestime o poder de um vídeo, de um discurso ou de uma fala”, diz ele. “O seu posicionamento importa e muito. Eu tô feliz por ter ajudado 220 milhões de brasileiros (...). Dia 15 de janeiro é um dia histórico para o Brasil: o dia que o Lula tentou parar o Brasil, mas o Brasil, por enquanto, parou o Lula.” O Brasil é do povo. pic.twitter.com/wOYz0YPxDU — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) January 15, 2025